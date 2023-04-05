陽具戴震蛋非禮少女 男醫罪成准保

李永熙

【本報訊】曾於公立醫院任職的男醫生，把震蛋放置在陰莖附近，於港鐵車廂把陰莖貼近少女臀部，然後啟動震蛋，因此被控非禮。他否認控罪早前受審，作供時指自己不舉，辯稱把震蛋戴到陰莖是為了醫治此狀況。案件昨日在西九龍裁判法院裁決。暫委裁判官王詠文認為女事主誠實可靠，被告是故意觸碰事主，裁定他罪成。裁判官為被告索取背景及社服令報告，押後至5月5日判刑，期間被告續准保釋。

車廂內無穿底褲 多次貼近震動 29歲被告李永熙，被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車上非禮女子Ｘ。Ｘ案發時18歲，她在審訊時指，當日她在車廂感到左臀中間位置震動，維持10多秒。她感到不舒服，回頭就望見被告。之後她感到被告再貼近她，震動持續約3秒。拘捕被告的執法人員則指，當時被告穿着的風褸拉鏈底部濕了，有一攤漬，被告沒穿內褲，也沒拉褲鏈，直接露出陰莖。

裁判官裁決時指，女事主證供清晰，沒有誇大或迴避，裁定她是誠實可靠證人。她感受到震動是斷續發生，裁判官排除是手機造成，裁定是由震盪器發出，並肯定被告是有意用下體貼着少女臀部。另外，證供顯示當時車廂雖然多人，但未至「人貼人」程度，被告如此接近事主屬不必要，裁定觸碰事主是被告故意而為並帶猥褻意圖，因此被告罪成。裁判官雖索取報告並准被告保釋，但強調所有判刑選項都有可能，包括即時判監。案件編號：WKCC 1235/2022