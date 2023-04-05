偽造3工人出勤 清潔監督囚20月

【本報訊】6旬私人屋苑承辦商前清潔監督，向承辦商虛報3名清潔工人的出勤紀錄，以欺詐薪金共逾86萬元。他因此被廉署起訴偽造及串謀欺詐等6罪，他早前承認所有控罪。屯門裁判法院暫委裁判官鄭潤聰在提取報告後，昨日判被告監禁20個月。官指案情嚴重且涉違反誠信，利用公司對他的信任，犯案時間不短有一定預謀，且不止一人犯案，最終決定判處監禁。

被告鄭展圖（63歲）分別被控兩項欺詐、兩項串謀詐騙及兩項偽造罪。案件於2019年4月至2020年12月期間發生，被告案發時是張記環保有限公司清潔監督，張記是屯門一個私人屋苑的清潔服務承辦商，被告獲派駐該屋苑，負責監督由張記聘用，以及由其承辦商維美清潔公司提供的清潔工人，並處理他們每月的出勤紀錄以計算薪金。

欺詐承辦商逾86萬元 案情指被告於2019年4月向張記及維美訛稱，一名甘姓男子是該屋苑的清潔工人，並偽造工作申請表使張記聘請甘，更捏造其出勤紀錄，但實際上他根本從無應徵該工作。

張記於2019年5月至翌年12月因上述出勤紀錄而支付了薪金共逾20萬元，款項遭被告取走。被告又分別捏改兩名清潔工的出勤紀錄，以誘使張記於2019年5月至翌年12月向兩人支付薪金共逾66萬元。案件編號：TMCC 126/2023