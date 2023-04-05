一日兩宗 色誘「偷桃」搶劫 紅磡89歲翁遭兩女奪金鏈

【本報訊】昨日上午約9時半，一名姓高（89歲）老翁，行經紅磡船澳街一菜檔對開，突有兩名操普通話的女子趨前兜搭，言談間有人示意可以提供按摩服務。高翁不虞有詐，遂跟隨二人前往蕪湖街18至22號紅湖大廈，詎料他們行至梯間，有人突然露出賊相，當中一人用手箍頸，另一人則施「猴子偷桃」陰招，高翁心感不妙，察覺兩女覬覦其財物，遂慌忙按實錢包，不容她們得逞。

操普通話 稱提供按摩 雙方糾纏數分鐘後，兩女拔足沿馬頭圍道方向逃去，正當高翁慶幸力保不失時，赫然發現身上一條約值3萬元的金頸鏈被搶走，無奈下遂報案求助。執法人員接報趕至，事主沒有受傷，在場助查並講述遇劫經過，又一起登上大廈一間足沐店調查，部分執法人員在附近兜截賊蹤，惜未有任何發現。經初步調查後，案件列作「盜竊」處理。

據高翁表示，賊人起初問他：「鍾意乜嘢？」他回應：「乜都唔愛。」對方便突然出手施襲。他形容兩女互相配合，先後攬緊他，「郁手郁腳咁，不用5分鐘，咁快趣！」至於被問及會否擔心妻子得悉，高翁淡然表示：「知唔知道都無辦法啦！」

另在昨日傍晚6時許，一名姓郭（60歲）男子，於馬鞍山恆安邨對開的恆輝街小巴站候車期間，突然有兩名操普通話的女子上前搭訕，期間對方表示可以安排地方並提供按摩服務。事主不虞有詐，遂跟隨兩名女子同行，詎料他們途經恆安邨停車場梯間，兩名女子突然露出賊相，當中一人用手箍頸，另一人施展「猴子偷桃」，事主猝不及防，混亂間遭人搶去一條約值2.5萬元的金鏈，兩女得逞後逃去，事主無奈下報案求助。

執法人員接報趕至，在邨內及附近兜截惜無發現，遂翻查附近閉路電視錄影片段了解案發經過，並追緝兩名年約35歲、身高俱1.6米、中等身材的女子歸案。