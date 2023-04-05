11歲起狎胞妹 22歲兄判社服

共用睡房 金錢零食利誘口交手淫 女童自8歲起，多年間被年長3年、共用睡房的兄長非禮。事主事隔多年後向學校披露事件，並報案拘捕兄長。現已成年、正在修讀電子工程高級文憑課程的兄長，上月於屯門裁判法院承認非禮及向16歲以下兒童作猥褻行為等4罪。裁判官黃國輝為被告索取勞教中心報告後，昨日決定判處被告220小時社會服務令。裁判官指被告過往的紀律良好，而且犯案時年紀小，早前已還押了4星期，並考慮到案中事主的立場，最終決定判處社服令。

辯方昨日進一步求情時指，現年22歲、代號「WMP」的被告過往沒有案底，而且重犯機會低，其背景報告相當正面。律師指被告早前亦已還押了約4星期，故望裁判官可判處社會服務令。

獲事主原諒寫求情信 據辯方早前求情指，本案事主曾撰寫求情信表示已原諒兄長，希望可給予最後機會讓被告學習當個好兄長。結果裁判官決定判被告非監禁刑罰。

本案案情指，被告與事主Ｘ案發時同住於天水圍一單位並共用睡房，控罪所指的案發時間為2013年至2016年間，最初Ｘ只有8歲，被告則為11歲。去年4月，Ｘ告知同學稱由2013年至2020年間多次遭被告非禮。被告於同年5月被捕，警誡下稱：「我有做過但阿妹自願」。被告及後承認自2013年起，多次撫摸Ｘ的胸部及下體，但Ｘ均無反抗或表示拒絕。有時完事後他會給Ｘ錢、零食或遊戲卡。他記得其中兩次於2015至2016年在住所洗手間發生，兩人一同洗澡時被告要Ｘ替他口交。另一次則是他在床上看影片時Ｘ主動替他手淫。

受害人亦遭表哥非禮 Ｘ亦涉及遭年長4歲的表哥非禮，現年23歲代號「HYL」的表哥，被控4項非禮罪，控罪指他於2014年至2019年間分別在屯門及天水圍兩個單位，及澳門一酒店房間內4度非禮Ｘ。該表哥亦已認罪，將於本月12日接受判刑。案件編號：TMCC 2434/2022