私宅闢毒窟 拘3男女檢700萬貨

【本報訊】新界北區執法部門，早前根據線報及經調查後，於本周一下午，派員在屯門震寰路一個私人住宅單位之外進行埋伏，期間目睹一名男子手持一個藍色的朱古力餅乾紙盒離開單位，遂即時上前截查。

以器皿食物袋藏毒 人員先在紙盒內，搜出一包懷疑冰毒，繼而持搜查令搜查該個面積約500呎的單位，並於其中一間房間，檢獲懷疑毒品包裝工具、兩本帳簿，以及大量用金屬器皿和食物包裝袋盛載的懷疑冰毒。

檢冰毒CBD大麻煙油 同時，房間內亦放有大量的盒裝大麻煙油，盒上寫有來自美國的字樣，標籤標明含有CBD（大麻二酚）危險藥物。

行動中，人員共檢獲9.5公斤懷疑冰毒和713盒含CBD的大麻煙油，總市值約700萬元。人員經深入調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓葉（32歲）男子，以及同屋一名姓孫（44歲）男子和一名姓李（37歲）女子，他們已被扣留調查。

3名被捕人士報稱任職地盤工人，彼此屬朋友關係。調查顯示，他們於今年1月起租用上址單位，相信有人覷準私人屋苑高設防的特點，把單位闢作毒品儲存及包裝工場，加上用食物包裝毒品，減低被發現的風險，繼而暗中供貨予本地市場。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。