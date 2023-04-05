老蘭開片比執法更惡 賊過興兵拉4人補鑊

疑黑幫「鬼打鬼」 報案未能控制場面 有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊，上周六有酒吧發生打鬥事件，兩幫為數共10多名大漢因爭執叫囂互毆，期間亂掟酒樽等雜物，造成場內遍地酒水及玻璃碎，有人更被打至「瞓地」，亦有酒客疑因跣倒被踐踏，場面失控下造成至少3人受傷。據悉，事件疑涉及黑幫「鬼打鬼」，執法人員趕至控制場面被當「無料到」，放虎歸山更加丟盡顏面，相隔兩日「補鑊」暫拘4名男子，惟當日鬧事者眾，估計大部分人仍逍遙法外。

事發於上周六凌晨約3時半，兩幫人在中環德己立街55號一間酒吧爆發衝突，執法人員接報趕至，現場亂局未能即時平息，當中發現兩名分別姓余（23歲）及姓黃（25歲）本地男子，以及一名28歲波蘭籍男子俱額頭受傷，需要送院治理，但毆鬥事件中無人被捕。

涉案裝修工准保 中區執法人員跟進調查，經翻查「天眼」片段及分析情報後，鎖定部分涉案人士的身份，至本周一在全港多區採取行動，以涉嫌「在公眾地方打架」及「傷人」，拘捕4名男子（24歲至37歲）；當中一名報稱任職裝修工人的姓鄭（29歲）男子，其後獲准保釋候查，須於5月上旬向執法部門報到，其餘3人報稱無業。消息指，被捕人士疑有同一黑幫背景，鄭與另外兩人是同一夥，惟不認識餘下一人，不排除雙方無分清底細，亂鬥亂下演變成幫內互鬥。調查仍在進行，執法人員不排除會有進一步拘捕行動。

據了解，該場酒吧激戰因肢體碰撞引起，涉事雙方起初僅爆發口角，詎料其後各自「吹雞」助陣以壯聲勢。10多名大漢在酒吧中央推撞，各自揮拳出腳，或擸酒樽自衞，他們互丟雜物及從後「飛樽」，當中有人被雜物掟中倒地，復遭拳打腳踢圍毆，俯伏在地良久無法站起。

混亂間，該酒吧曾經「開咪」呼籲在場人士保持冷靜，惟打鬥雙方均充耳不聞，吧台職員與其他酒客僅能四散走避，尋找物件遮掩及蹲下，據悉有酒客在慌亂間不慎滑倒，結果慘遭踐踏。執法人員於接報後數分鐘趕至，嘗試安排無關人士離場，並且分頭阻攔鬧事者，但部分人「打得㷫起」，無視勸告繼續動武，擾攘一番始勉強偃旗息鼓。