「姜牧師」涉違禁聚令 7‧19開審
【本報訊】被人稱呼為「姜牧師」的網媒創始人姜嘉偉，被指與另外3人於前年維園六四晚會因疫情被令停辦後，在翌日凌晨於銅鑼灣違反禁聚令聚集，因而受到檢控。案件原定上月審訊，但因有被告要做手術要求押後，及服食抗抑鬱藥物後未能及時睡醒等理由而遲到，結果未能成功開審。案件昨日在東區裁判法院再提訊，裁判官將案排期至今年7月19日開審。
早前各有原因申請押後
本案被告陳志堅、姜嘉偉、鄒心怡及黃振南，被控於2021年6月5日上午12時03分，在銅鑼灣怡和街及東角道交界，無合法權限及合法辯解下參與受禁群組聚集。案件原定在上月21日開審，但當日陳志堅向法庭表示要做手術，申請押後審訊。另外黃振南聲稱腳腫行動不便所以遲到，鄒心怡則稱服食藥物後睡過頭。裁判官於是決定將案押後至昨天提訊。昨天除因其他案件正在服刑的姜外，另外3名被告均獲准保釋候審。
案件編號：ESFS 107,108,
110/2021, ESS 42520/2021
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