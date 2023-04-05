「姜牧師」涉違禁聚令 7‧19開審

【本報訊】被人稱呼為「姜牧師」的網媒創始人姜嘉偉，被指與另外3人於前年維園六四晚會因疫情被令停辦後，在翌日凌晨於銅鑼灣違反禁聚令聚集，因而受到檢控。案件原定上月審訊，但因有被告要做手術要求押後，及服食抗抑鬱藥物後未能及時睡醒等理由而遲到，結果未能成功開審。案件昨日在東區裁判法院再提訊，裁判官將案排期至今年7月19日開審。