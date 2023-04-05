趙家賢：對戴耀廷文章感心寒

戴耀廷

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，案件昨於西九龍法院續審，民主動力前召集人趙家賢繼續作供。趙表示當時本土派及傳統民主派的互信極之不足，又指為免候選人遭取消出選資格，「多一事不如少一事」，因此沒有要求參選人簽署協議。

沒要求參選人簽協議 趙家賢供稱，民主派光譜廣闊，不同派別對不同議題或有不同看法，正如在否決財政預算案上，社民連有保留，惟本土派則表明支持；有些候選人傾向用「會」而非「積極運用」權力否決預算案。正是這個原因，加上避免選舉主任「問多咗嘢」，「多一事不如少一事」，所以沒有白紙黑字簽署協議，本土派對此抱持「超級大意見」。

趙直言，對於戴耀廷在《蘋果日報》發表《真攬炒十步 這是香港宿命》一文，他感到心寒，形容戴的說法如同「世界大核爆」。另外趙說，戴是從普通法角度去看事件，故覺得初選沒有違法，但戴不懂得從大陸法角度審視。

案件編號：HCCC 69/2022

趙家賢