公僕黑暴期間被捕 14人受處分

【本報訊】2019年黑暴期間，有公務員因參與黑暴被停職留薪，在進行刑事法律程序或紀律處分程序期間，可被扣發不多於50%的薪金。議員陳克勤問及有關詳情，當局回應指，早前涉嫌參與反修例非法活動而被捕的公務員有89名，當中58名人員已離開政府，5名人員近月被法庭裁定罪成而將被紀律處分。其餘26名不獲警方起訴或獲判無罪的人員須接受部門內部調查，當中9名人員經部門調查後已接受紀律處分，13名人員經部門調查後未有足夠證據顯示有違紀行為，其餘4名人員正接受部門調查，視乎調查結果，亦有可能被紀律處分。

當中58人離職 上述個案中曾被捕的人員，如被起訴，在進行刑事法律程序期間均被扣發不多於50%的薪金。如被裁定罪成，因有機會招致免職處罰，均即時被扣發全部薪金。最終被免職的人員，停職期間被扣發的薪金一概不獲發還。由於在以上情況下有關人員的處理是由部門根據既定政策和機制進行的，當局指並無備存有關人員被扣發和獲發的薪金及個案平均處理時間的資料。

公僕流失率達5.9% 另外，在2017-18至2021-22的過去5個年度，公務員流失人數分別為8,616、8,557、8,311、8,494及10,487。與該年度開始時實際人數相比，流失率分別為5.1%、5.0%、4.8%、4.8%及5.9%。當中退休是公務員離任的主要原因；至於公務員辭職人數，在2017-18至2021-22的過去5個年度，分別為1,333、1,443、1,571、1,863及3,734。與該年度開始時實際人數相比，辭職率分別為0.8%、0.8%、0.9%、1.0%及2.1%，辭職的原因包括健康或家庭理由、進修、轉職等；而在試用期完結前離職的人數，過去5個年度，分別為899、1,013、1,038、1,087及1,589，佔該年度公務員流失人數的百分率分別為10.4%、11.8%、12.5%、12.8%及15.2%。

至於在2019-20至2021-22的3年間，參加聯合招聘考試的政務主任職系方面，申請人數由2019年的約12,400人大減至2022年的約9,700人，但最終受聘人數反增加，2019年聘請29人，去年則有32人；至於行政主任職系情況類似，由2019年19,000人申請，減少4,000人，2022年約15,000人申請，受聘人數同樣增加，由2019年的約200人增加至250人。