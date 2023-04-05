新通訊系統申撥52億 議員憂保安漏洞

【本報訊】執法部門擬引入3個項目，包括斥資52億元建新一代通訊系統的基礎設施、約3.9億元設中央數碼影像處理平台，以及1.9億元構建第三代人事資訊通用系統。昨日舉行的立法會保安事務委員會會議上，有議員關注52億元設新一代通訊系統是否花費多，亦有議員關注如何堵塞安全漏洞，保安局指，政府去年起已在採購條款增加考慮國安因素。

建500基站覆蓋山嶺 議員馬逢國問到，既然計劃用約8.6億元購置及建設無線接達網絡，建約500個基站，為何再要用6億元租用公共流動網絡商的流動寬頻網絡。局方解釋，覆蓋全港約要2,000個基站，故擬建的500個基站不足應付，而該500個基站屬核心網絡，不能商業用，確保保安之餘，部分擬建基站會位處偏遠，即目前商業基站沒有覆蓋的地方，以便行動及進行救援，目標是全港山嶺範圍有基站覆蓋。

議員黃錦輝關注新一代通訊系統保安問題，問到會否優先向國內或香港供應商採購。保安局指，採購已加入國安條款，會跟足採購程序，確保供應商無安全風險，以及不會受禁運等影響。至於議員李梓敬提到《明報》尊子漫畫諷相關部門申撥款，問相關部門會否為此執法，保安局稱任何有可能違法的行為都會調查，有足夠證據便會拘捕及檢控。

此外，會議亦討論港府擬修訂《保安及護衞服務（發牌）規例》（第460B章）附表2所訂明的牌照表格，推行保安公司電子牌照，議員葛珮帆關注修例後，可否降低牌照費。局方指有關計劃只方便保安公司，保安及護衞業管理委員會秘書處的行政工作其實無減少，故無空間減價。