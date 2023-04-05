醫健：健康在您手：蔬果顏色、抗氧化及彩虹飲食

根據衞生防護中心「健康飲食金字塔」建議的飲食原則，成人每天需進食一定分量的蔬果，以確保營養均衡，實際上不同顏色的蔬果為我們帶來的益處有何差異呢？

2020年6月國際研究期刊中一篇關於蔬果顏色與抗氧化能力關係的研究，發現不同顏色的蔬果具備的抗氧化物質及濃度皆有所不同，而紫色、藍色及紅色蔬果大多具有較高的總和抗氧化能力。抗氧化物質對人體很有益，不但能降低身體發炎機會，更有助改善皮膚質素、記憶力及視力。

研究結果根據總和抗氧化能力，將蔬果分成低、中及高抗氧化三個類別：

一，低抗氧化：

綠、淺黃及白色蔬果，含小量葉綠素及類胡蘿蔔素，如青瓜、生菜及椰菜花。

二，中抗氧化：

多為深綠、黃色及橙色蔬果，含較多維他命C、酚類化合物及類胡蘿蔔素，如西柚、杧果及菠蘿。

三，高抗氧化：

紅、藍及紫色蔬果，含較多花青素及酚類化合物，如士多啤梨、黑提子及紫椰菜。

根據衞生防護中心建議，不論蔬果顏色，成年人宜每日進食至少三份蔬菜，半碗熟菜為一份，一碗生菜為一份；生果則宜每日進食兩份，拳頭大小或半碗為一份。另外，較高抗氧化的蔬果如士多啤梨等，宜每星期進食兩至三次，每次半碗。

彩虹飲食更重要 植物化合物的抗氧化能力愈高，抑制損害身體的自由基能力愈大，可幫助強化免疫系統、減低部分癌症風險及預防心血管病。不過要食出健康，亦需要留意自己是否在維持「彩虹飲食」。除抗氧化能力外，不同顏色蔬果當中所含的植物化合物亦有不同作用，如紅色的茄紅素能抗癌及預防心臟病、橙黃色的胡蘿蔔素能改善及預防夜盲症、黃綠色的葉黃素能抗衰老及預防黃斑病變，白色的大蒜素有抗菌及降膽固醇效果。因此，不要單純只進食高抗氧化的蔬果，建議亦要將各色蔬果融入飲食當中。

為自己身體着想，謹記食出「彩虹」。聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師余韋樂