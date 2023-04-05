德信前校長涉行為失當 毋須答辯 准保6月再訊

郭超群

【本報訊】廉政公署日前落案起訴政府資助小學德信學校的前校長郭超群公職人員行為失當罪，指他涉嫌隱瞞自己在一間補習社的財務利益。

他與該補習社一名前董事另涉在學校考試和測驗前，洩露機密試題予該補習社，因而另被控串謀公職人員行為失當罪。案件昨於西九龍法院首次提堂，兩人暫毋須答辯。裁判官將案押後至6月23日再訊，以便控方準備將案轉介區院的文件，期間兩人獲准保釋。

涉瞞利益及洩露試題 50歲的被告郭超群現報稱無業。他被控一項公職人員行為失當。另一被告彭詠嫺（46歲）則報稱是補習中心經營者。兩人為勤舍學習中心有限公司的前董事兼股東，他們同被控一項串謀觸犯公職人員行為失當。控方不反對讓兩人保釋，裁判官遂批准他們以一萬元保釋外出，期間他們不得離港，須交出所有旅遊證件，另外不得直接或間接接觸控方證人。

控罪指，郭身為德信學校校長，約於2017年7月24日至2021年6月12日期間，在履行公職期間或與其公職相關的情況下，沒有向德信學校法團校董會申報或披露，或向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益。另外，郭及彭同被控約於2019年10月16日至2021年6月3日期間一起串謀，在郭超群履行公職期間或與其公職相關的情況下，在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向勤舍學習中心有限公司洩露德信學校的機密資料，即德信學校的考試和測驗題目。案件編號：WKCC 1418/2023

彭詠嫺