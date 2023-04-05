理大實驗室增先進智能配送系統

【本報訊】香港理工大學與創科公司合作於大學工業中心全新的人工智能機器人實驗室，設置先進智能配送系統，昨日啟用。理大期望可以加強機器人科技教育，促進學生及科研人員共同創造和創新。

人工智能機器人實驗室是理大全新的教研平台，總面積1,800平方米，配置先進機械臂、機器人、自動導引車、無人機，以及人工智能機器人和工業4.0相關學習套件。實驗室讓師生及科研人員探究未來將廣泛應用的協作式機器人應用開發、部件製造、控制系統設計、自主系統開發、機器人智能化與人工智能算法設計等領域。

15個團隊進駐 智能配送系統由3項主要設備組成，包括海柔創新提供的箱式倉儲機器人系統，結合理大的自主移動機器人，以及企業資源計劃軟件，將支援研究人員開發不同的協作式機器人應用技術，並為實驗室使用者提供公共物流服務，搭建應用創新實驗室。

實驗室已有15個理大項目團隊進駐，分別研究將人工智能和機器人科技應用於醫療、復康、體育科技、工程、能源、計算機及可持續發展等不同範疇。