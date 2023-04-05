收生不足 唇亡齒寒 首間津小不獲開班 教局倡各校合併重置

在上月有小學因收生人數不足夠而停辦之後，津校亦面臨「殺校」風險。教育局近期向小學發出開班的文件顯示，第一次有津貼小學不獲開班。有教育界議員期望局方了解學校是否有特別原因未能開班，有學校可能只差幾位學生而未能成功開班，批評局方做法絕情。更有校長形容為「音樂椅效應」，受移民潮影響，學生選擇報讀受歡迎的學校，學校之間存在競爭。教育局指學齡人口不斷下降是結構性問題，會參考未來學位需求情況，與學校商討，包括停辦、合併或重置等不同方案。

教育界議員朱國強表示收到一間津貼小學求助不獲開班，當局要求學校8月31日前遞交計劃書，例如選擇提早停辦的級別、改為以私校方式運作或與其他學校合併等。但他指過往有學校遞交計劃書不獲接納，未能以原本方式運作；亦有一間小學仍未收到局方開班文件，當局要求與辦學機構會面。

移民潮影響 津小搶學生 中華基督教會長洲堂錦江小學表示，上周五接獲教育局的通知，下學年未獲開辦小一，小二至小六班級則會維持不變。該校啟動危機應變小組，由校監、校董、校長和各學校主要成員組成，將與教育局商討可行的方法。

津貼小學議會主席胡艷芬指出，學齡人數下降，有一定縮班的壓力。她指「縮班」影響教職員人數，學校都不願見到此情況。若學校得知需要縮減班別，仍有空間向教育局反映，但若最後需減班的話，則要規劃未來人力資源編制等。

元朗區小學校長會主席蘇炳輝說，音樂椅效應受移民潮影響，區內津貼小學生報讀受歡迎的學校，學校之間搶學生。

教育局副局長施俊輝表示，環顧世界各地，不少國家和地區因應學生人數結構性下降，會透過不同措施減少學校數目，而合併學生人數少的學校也是常見的應對方法。

教育局發出有關學校下學年的建議班級結構之後，學校仍可以就建議班級結構提出意見。