車牌拍賣 KB 8888料搶手

【本報訊】運輸署本月23日將於灣仔會展舉行新一輪傳統車牌拍賣，公開拍賣340個車牌。參考過往象徵發財好運的8字車牌普遍以高價成交，例如上周六拍賣的「EA 8888」以8.8萬元成交，預料當日一批8字車牌有價有市，包括「KB 8888」、「SS 7888」、「WG 2688」、「WG 3688」等；至於「3條7」向來被視為幸運號碼，猶如在賭場老虎機中頭獎，料「JS 777」同樣受矚目。

當日另有多個「雙冧巴」車牌拍賣，包括「AN 24」、「LV 57」、「TG 11」及「VL 28」等；同日唯一一個「單冧巴」則有「UV 6」。

運輸署指，申請人已繳交1,000元按金作預留登記號碼以待拍賣，當日仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價。否則，所預留的號碼可能會以底價售予另一競投人士。該署又提醒，競投人士應帶齊身份證等文件，以便在成功投得車輛登記號碼後，立即辦理登記及付款手續。

另外，買主須於拍賣日期後12個月內，向運輸署署長申請將有關的車輛登記號碼配予以買主名義登記的車輛。逾期或會被取消該車輛登記號碼的分配並安排另行分配，而不會事先通知。