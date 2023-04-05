團體籲建雲巴 便利啟德居民

【本報訊】政府在2011年提出「九龍東環保連接系統」計劃，擬以「單軌列車」貫穿啟德跑道區至觀塘一帶市區，後因成本、消防等因素被迫擱置。隨啟德新盤逐漸落成，區內市民增多，交通問題變得迫切。有聯盟昨提出倡議，指當地人口住宅增長潛力巨大，建議採用「雲巴」技術，興建「九東雲巴」綠色交通系統。

19分鐘 啟德車站去油塘 「A4聯盟」倡議興建東九龍新交通設施「九東雲巴」，「雲巴」為輕型軌道系統，小巧低廉的特點可完善市內擁擠交通網絡並靈活運用啟德空中花園，由啟德車站廣場起步，沿沐泰街和承豐道延伸至跑道盡頭，橫跨避風塘至茶果嶺海濱長廊最終到達油塘港鐵站。全程約7公里，共8車站，耗時約19分鐘。

新茶果嶺避開觀塘區繁忙交通路況，由麗港城到啟德體育園僅需10分鐘，油塘至都會公園站約14分鐘，縮短市民出行時間。本身為鐵道工程師的議員張欣宇則指，「雲巴」系統毋須額外建設供電系統，架空橋樑和行車軌道合而為一，系統簡單、佔地少、造價低，最大運力為每小時8,000至12,000人，加上造價低廉，預估整體造價70億元。

議員楊永杰指，「雲巴」有適應多種地形，高智能化、低噪音和低能耗的優點，雖運力不及地鐵，但因其小巧靈活多充當地下鐵接駁角色。建議政府可以盡快開展項目可行性研究，在規劃層面做出預留，通過不同公私合營方式，縮短工期。