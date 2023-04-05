東九龍高架捷運 市民促推時間表
【本報訊】政府正研究興建東九龍高架捷運系統，計劃走線由彩虹東站至寶達，以取代原本計劃興建的東九龍綫。惟有工會提出多項關注，包括港鐵彩虹站日後接駁捷運系統後，能否承受額外人流壓力，亦擔心興建高架平台需時較長，建議改用懸掛式單軌系統的「空軌技術」，及要求交代興建時間表。
250人載客量 難應付需求
該工會在過去兩個月以網上問卷形式，成功訪問逾800人；當中八成人認為捷運系統未能滿足九龍東的交通需求，認為應該延伸至慈雲山、藍田及油塘一帶。另有七成人認為捷運只能運載250人的載客量不足夠，加上沿線正進行房屋發展，恐未能滿足東九龍居民的交通需求；同時亦有近六成人擔心彩虹站能否承受「過山綫」額外的人流，對現有服務造成壓力，甚至影響質素；更有幾乎全數受訪者認為，政府應盡早公開新鐵路的興建時間表，讓居民更有預算。
此外，他們亦向政府提出多項建議，包括新路線須與港鐵無縫接駁，讓市民不用多次「拍卡」出入；當局與港鐵應及早公布工程施工及落成時間表，並透過空軌及「組裝合成」技術縮短施工期，並要提升新鐵路線的載客量；同時又建議，政府應將安達臣區、順天等地區規劃納入研究中，以滿足東九龍居民的交通需求。
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