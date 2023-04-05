易通行商用車司機卡 交還可退百元按金

被轟大細超 運署遲來的補鑊 「易通行」不停車繳費服務5月7日起實施，運輸署終「跪低」，容許商用車可在退還司機卡時取回100元按金，但僅限首張司機卡。運輸署署長羅淑佩表示，截至4月3日，已發出逾61萬個車輛貼，當中逾62%車主已開立「易通行」戶口，車主需綁定戶口後才可使用不停車繳費服務。她又提醒車主不可利用靜電貼等方式將車輛貼貼在車頭擋風玻璃上，否則或難以偵測車輛貼，需要車主自行到便利店繳費。

下階段擴至城門獅隧 「易通行」不停車繳費服務原定於2月26日起在青沙管制區實施，但當時發出的車輛貼僅佔全港車輛約五成，故運輸署延至下月7日起才實施。羅表示在青沙管制區實施後，短期內會擴展至城門隧道及獅子山隧道，今年夏天內於3條過海隧道實施，目標是香港仔隧道及大老山隧道則在今年內實行，並將淘汰繳費亭。

商用車業界早前不滿「商用車司機卡」須支付120元，但一般車輛的首張車輛貼卻免費，認為「劫貧濟富」。運輸署終「跪低」，羅淑佩表示，應業界訴求，由5月7日起若商用車租車司機退回無損壞可正常使用的司機卡，則會退回100元按金，但僅限首張司機卡，「因為有一張司機卡已經可以開工，要多一兩張係個人選擇。」

另外，現有逾3,800輛的士完成手續登記，佔約九成多的士，羅稱將開放林士街及荃灣政府停車場的士專屬服務站予一般車輛車主使用，但需預約。

膠套靜電貼 阻礙探測 至於坊間有不少教學指用靜電貼或膠套等將車輛貼貼於擋風玻璃，方便日後換車或換車頭擋風玻璃時毋須額外再買車輛貼，羅淑佩提醒車主切勿使用，因經署方測試發現會影響探測車輛貼。若無法探測，車主需親身到便利店再繳交費用。若車主要換車或更換擋風玻璃，政府只會送第一張車輛貼，而第二張就要收費。

對於商用車首張司機卡可獲退回100元按金，的士司機分會主任何志強表示歡迎。若有司機希望申請多一張司機卡，他指是有替更司機或擔心司機卡會遺留在上一輛的士，故申請多一張；他認為現時補領或申請多於一張需付款，做法合理及可接受。