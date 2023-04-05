政黨倡推半年就業培訓計劃 僱主可有條件輸入外勞

【本報訊】各行各業勞工短缺情況嚴重，近日有政黨先後「打開口牌」要求增加輸入外勞，昨再有政黨提出紓緩勞工短缺政策倡議，包括針對短缺工程推出就業計劃，為本地勞工提供為期半年培訓津貼；僱主可有條件輸入外勞，在不經勞工顧問委員會下交由政府審批。

議員顏汶羽稱，所屬政黨早前思考如何簡化輸入外勞的程序，以縮短審批時間，紓緩業界人力緊張問題，提出應將程序縮短至3個月內：並認為當局應將人力資源推算周期，由以往10年縮短至5年，由勞顧會每年就個別嚴重短缺行業工種，作人力資源調查，以補充及更新勞工短缺清單。

學員每月獲3000元津貼 議員何俊賢強調，有關倡議必須在保障本地勞工的前提下，欠缺人手的行業可有條件地引入外勞。因此，該黨又建議針對短缺工程推出就業計劃，向學員提供不多於半年的在職培訓，期間學員每月有3,000元津貼；而僱主須承諾以高於該工種工資中位數請本地勞工，並每月向輸入勞工徵費400元，用作補貼計劃；同時亦要求個案審批權交由所屬行業的政策局。

被問到為何不將審批權交由勞顧會，是否有架空勞工界之嫌，顏汶羽則建議將勞工短缺清單交由勞顧會審批，而為加快程序，後續工作應交由政府處理。目前多個界別連文職也很難請人，是次考慮到本地勞工需要，亦望能提升本地勞工的工資水平。