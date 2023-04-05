議員獻計 從大灣區輸入勞工 限制薪金行業中位數

【本報訊】訪港旅客人數隨中港恢復免檢疫通關後日增，零售業漸復常，業界卻面臨招聘困難和人手不足，「有生意無人手做」，未能把握復常商機和擴充，亦影響服務質素。有議員促請當局從大灣區輸入外勞，但同時亦應規管外勞工資。但有零售業界反對輸入外勞，認為加薪則有助解決人手不足問題。

批發及零售界的議員邵家輝昨早在電台節目表示，本港邁向復甦後，各行各業均缺乏人手，企業只能透過不斷加薪留住員工，加上不少公司生意尚未復甦，若不能將成本轉嫁消費者，可能要被迫放棄經營。他又建議政府從大灣區輸入勞工，避免影響香港住屋租金，並限制外勞薪金為行業中位數，確保不會將薪金壓得太低。若香港經濟不景時，可拒絕延長外勞簽證。

零售業：加薪挽人才 同場的勞工界則表示反對，香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠認為，零售業從業員的月收中位數仍然維持1.3萬元左右水平，而一般行業的收入中位數已逾1.9萬元，他認為零售業加薪幅度低、追不上通脹，才是人手短缺的原因，相信透過加薪可解決人手不足問題，毋須輸入外勞。

邵家輝