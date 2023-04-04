忽視培訓種惡果 輸入外勞是非多

疫劫過去，本以為香港即將迎來全面復甦；殊不知，受制於各行各業面臨人手荒，本港復甦第一步隨時仆直！有眼皆見，人手荒已經成為復甦嘅最大絆腳石：旅遊業人手不足，搞到遊客負評連連；零售業人手不足，搞到有生意都做唔切！面對困難，各界紛紛思考解決方法，有指要輸入外勞，但亦惹來反彈！諗番轉頭，假如港府一早就未雨綢繆，支援業界做好培訓，家陣又點會搞出咁多是非呢？

大家可能疑惑，現時各行業嘅人手荒究竟有幾嚴重呢？以零售業為例，有議員進行業內調查顯示，受訪嘅800家批發零售商之中，近85%受訪公司長期欠缺人手，而且請唔到人；當中約兩成公司嘅人手缺口佔整體員工人數達到20%至30%。之所以咁嚴重，有業界代表認為，主因係疫情期間員工流失嚴重，好多轉咗行嘅員工都唔願意重操故業，業界又難以喺短時間內培訓足夠精英，卒之造成斷層！

有咩方法解決呢？上述調查顯示，超過九成受訪商戶都認同輸入外勞，緩解壓力；不過逾半數受訪商戶認為，即使輸入外勞，外勞比例應該低於本地勞工。查實唔難推測業界心思，之所以認同輸入外勞，重點係「時間唔等人」！現時零售業復甦勢頭正好，與其因人手不足而錯失商機，倒不如引入外勞頂住先；尤其啱啱經歷完3年疫情，零售業被摧殘得千瘡百孔，一旦錯過今次復甦「順風車」，後果不堪設想！

之不過，並唔係個個行業都認同輸入外勞！例如近日傳出港府計劃輸入500名專線小巴司機，隨即惹嚟小巴業界不滿！有工會認為，小巴司機本身待遇已經唔好，一旦輸入外勞，本地司機嘅待遇可能變得更差！工會指，要解決小巴司機不足嘅方法，在於改善就業環境，提升待遇，吸引新人入行，而唔係採取「先斬後奏」嘅方式，問都唔問業界意見，就輸入外勞司機！

正所謂「針無兩頭利，有得必有失」，輸入外勞自然都有優缺點；何況各行業人手荒嘅原因有些微差別，解決方法自然唔應該「一刀切」！不過，有差別嘅同時，都有共通點，就係港府長期不理不顧，任由業界自生自滅；順境嘅時候冇未雨綢繆，逆境自然問題湧現啦！吓吓都去到唔夠人，先話輸入外勞，咁嘅招數，可以用幾多次呢？

令人擔憂嘅係，港府到依家都只係識高呼「搶人手」同「輸入外勞」，至於加強本地培訓，加強年輕人職業導向等，就冇乜聲氣；得一條腿點走路呢？係咪應該雙軌並進呢？講真，香港理論上最唔缺嘅就係人，之不過「有人冇工開，有工冇人開」，官員係咪要反思，點解會造成如此奇觀呢？