出生人口難增長 小班教學是出路

香港出生率下降，移民潮乍現，連帶適齡學童也在減少。為了應對有關趨勢，港府不是鼓勵生育，也不是全面推行小班教學，而是「積極研究」用行政指令減少中小學候補位，即俗稱「叩門位」的收生名額。這樣做最簡單，卻剝削了學生升讀心儀學校的機會，可謂當局懶政又一例證。

教育局早前向立法會提交文件，指在港居住的6歲和12歲學齡人口，將分別會由今年的5.7萬名和7.1萬名，減至2029年的5萬名和6萬名。預計未來學額和學校數目會隨學齡人口變化而相應減少，局方在規劃未來學位供應時會相應調整，以「軟着陸」為目標。而其中一個「軟着陸」手段，就是減少各校「叩門位」的收生名額。

眾所周知，「叩門位」即由家長和學生向心儀學校叩門，以升中一為例，在自行和統一派位第一志願落空後，學生可以在叩門階段「博一博」，學校亦有彈性選擇取錄甚麼學生，有關制度一直行之有效。想一想便知，當局欲以行政手段減少「叩門位」只是說得好聽，最終選擇必然是縮班殺校。

有校長表示，理解未來5、6年學校收生人數不理想，過往會用「君子協定」協調各校「叩門位」收生數量，避免部分學校面臨縮班或殺校。但若一刀切取消，學校運作上會有困難，期望當局考慮設過渡期。顯而易見，教育界早有準備「叩門位」遲早取消，但求拖長過渡時間，總好過「攬炒」。問題是，本港出生率在可見的將來都不可能大幅上升，加上移民潮絡繹不絕，連傳統名校退學率都超過一成，遑論二線學校，殺校似已成為不可逆轉。然而，只要精神不滑坡，辦法總比困難多，教育局是否應全面落實小班教學，減少殺校帶來的震盪？

可以看見，自2009至2010學年起，當局在公營小學逐步實施小班教學，每班基本為25人，目前有逾300間小學正在實施。但適齡學童人口跌幅屬結構性而非過渡性，小班教學是否也應全面推廣至中學？雖云汰弱留強是自然定律，學校本身也需努力提升質素爭取生源，但教育局局長一味強調不會強制在中學推行小班教學，教育界不久的將來必然「血流成河」，壓力和傷害性不可謂不大。

事實上，面對出生人口和適齡學童跌跌不休，最為人詬病的是港府至今無所作為，有高官甚至揚言政府不應過分干預市民生育意願。反觀世界各地都積極推出鼓勵生育措施，例如日本政府提供一筆過約3萬港元的生育津貼；內地亦早已將三孩政策列為國策，各地政府各出奇謀，包括長沙市衞健委去年宣布，當地家庭如合法生育三孩或以上孩子，每生一個會獲發一萬元人民幣補貼金。

港府既無減稅優惠吸引夫婦生育，託兒名額又長期不足，擺明「坐以待斃」。高官不願用腦思考應出之策，只知走捷徑一刀切，將來如何則「關人個關」。一個暮氣沉沉的城市，未來競爭力還剩下多少，思之令人惴惴不安。