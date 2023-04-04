龍七公：反攻談何容易 只怕嘴炮誤事

雖說歷史上以少勝多、以弱勝強的例子看似比比皆是，單論古代中國，隨便找個路人，也能說得出赤壁之戰、官渡之戰、淝水之戰等例子；然而，這些例子之所以著名，讓人津津樂道，除了戰果帶來決定性影響，也是因為在漫長的戰爭史中，能背水一戰、絕地反攻且最終以弱勝強的只佔少數，實屬「爆冷」。隨着科技進步，國與國之間的差距擴大，想要以弱勝強，變得更為困難！例如海灣戰爭中，美軍就完美表演了何為「降維打擊」，徹底顛覆了世人對戰爭的認知。

無可否認，俄羅斯派兵攻打烏克蘭之後，確是再一次顛覆了世人的認知！縱然衰落，但俄羅斯軍事實力仍排名世界第二，故在開戰之初，坊間普遍認為俄軍將以摧枯拉朽之勢直搗基輔，迫使澤連斯基投降或逃亡。不過，在一輪奮戰過後，烏克蘭雖然喪失大片土地，但總算擋下了俄軍的攻勢，其後更發動了一次大反攻。隨着歐美全力制裁俄羅斯，加上一輪接一輪的軍援，此消彼長下，俄軍的優勢收窄，想要再次發動攻勢，愈來愈困難！

大放厥詞 拖累士氣 當雙方幾乎傾盡全力，戰局依然僵持的時候，能即時發動的，自然只剩下「嘴炮」攻勢！克羅地亞防長巴諾日奇近日到訪烏克蘭，烏國防長列茲尼科夫接見時，不願在人前示弱，於是便放下狠話，聲稱烏軍不會等待盟友提供新型戰機，而是視乎情況，利用現有武器在4月至5月期間發動反攻。「嘴炮」不花金錢，不費一兵一卒，自然可以說得天花龍鳳，在戰爭中也是常見招數，多用於鼓舞士氣。不過，列茲尼科夫也應衡量自己作為國防部長，胡亂說話所帶來的影響，只怕是得不償失。眾所周知，防守與進攻截然不同。在防守時，烏軍尚可藏於工事之內，躲避俄軍戰機的打擊，專心與敵方地面部隊接戰，只要有充足的炮火支援，有沒有空中力量支援，差異不致太大；但當攻守轉換，烏軍展開進攻，自然會暴露自身，此時能否取得空中優勢，變得關鍵！空中力量尚未取得均勢便發動反攻，即便能取得短暫勝利，也必然是由屍體堆疊而成；最好的戰果，也就是烏軍去年的大反攻，取回部分土地，卻喪失大量精兵！

倘若列茲尼科夫只是單純叫囂，哪怕是說要攻陷莫斯科，前線士兵亦可一笑置之，畢竟短時間內不可能發生，說說笑倒是可以驅散心內不安；偏偏他說的是展開反攻，有可能且很大機會發生，卻是在沒空中優勢下進行，前線士兵又豈能無視之。要明白，犧牲是一回事，送死卻是另一回事！前者是為了保家衞國，後者卻是無謀所致；若是看不見勝機，大放厥詞只會拖累士氣！

值得一提的是，列茲尼科夫在演說中強調，烏克蘭獲得第4代戰機只是時間問題。筆者若是前線士兵，想必會抱怨一句︰「既然是時間問題，你倒是等一等！要不就帶頭衝鋒，不然的話，誰想送死呢？」