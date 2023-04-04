笑看天下：要讓日本明白何謂挑戰

國務院總理李強日前喺中南海紫光閣會見訪華嘅日本外相林芳正，李強表示，希望日本同中國雙向而行，加強對話合作，妥善管控分歧，共同推動構建契合新時代要求嘅中日關係；歷史、台灣等重大原則問題，事關兩國關係政治基礎，應以誠相待、以信相交、妥善處之。

林芳正則表示，日中關係富有發展潛力。今年是日中和平友好條約締結45周年，日方願同中方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，恪守日中四個政治文件，加強各層級溝通和務實合作，妥處各自關切，推動構築具有建設性、穩定的日中關係。

中日關係近排認真「麻麻」，尤其是日本首相岸田文雄上月訪問印度，闡述制華對策不遺餘力，包括確保海空安全等「四大支柱」，又承諾喺2030年之前投放750億美元，為印太地區內經濟體從工業到防災等各方面提供協助。日版「印太戰略」擺明為了抗衡和壓制中國喺區內崛起。觀乎日相近排忙得交關，連月來飛來飛去，尋求與各國加強安全合作，目的就係要「應對中國挑戰」。真不知道中國如何「挑戰」日本，令日本要如此頻撲，又見呢個又見嗰個；急於大增軍費，並大幅扭轉日本戰後「專守防衞」政策，提出要擁有直接打擊敵方領土嘅「反擊能力」？

此外，日韓改善關係，被視為有利促進美日韓3國合作對抗中國和北韓威脅。內地官媒早前批評日本外交正向「不正常化飛奔」，破壞地區互信與和平氛圍。面對如此一個不懷好意嘅惡鄰，甚至叫囂「台灣有事就是日本有事」，可見中國對日本應盡早丟掉幻想，甚麼「以誠相待、以信相交」都係對牛彈琴！只能大幅提升軍力尤其係核武威懾力，令小日本明白乜嘢叫做「挑戰」！