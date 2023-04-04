不平則鳴：帶頭外判一箭雙雕禍港

當下香港仍領取最低工資時薪約1.4萬名血汗勞工，大部分是政府外判制透過中介公司聘用的沒議價能力基層勞工。換句話說，香港的資本家大多是好老闆，他們都用高於37.5元時薪僱請員工，唯獨特區政府是最刻薄最無良的最大僱主。最諷刺的是，最低工資檢討搞了幾年，又諮詢又討論，又委員會又立法會，團團轉，轉來轉去，其實只是圍繞堅持政府的倒行逆施錯誤政策而氹氹轉。全港大部分資本家都跟上勞動市場改善員工待遇，唯獨港府仍堅持錯誤公務員政策，讓陳方安生禍港的全面外判仍繼續害港。

首先，首屆特區政府中了時任政務司司長陳方安生一箭雙雕之奸計。一雕分化政府的基層僱員，讓本來最有愛國心、最支持香港回歸的「第一標準薪級」員工全數分批「炒魷」，許多不滿的員工和家屬加入2003年「7‧1」大遊行反對政府；二雕結構性地惡化香港僱傭關係，取消兩個市政局後，政府帶頭推行外判制、合約制，令全港僱主倣效，使全港基層勞工覺得今不如昔，職業保障衰過港英年代，陳方安生成功讓港人不滿回歸而留戀英治時代。

其次，2000年後不消一年，原兩個市政總署的員工基本完成外判，接着房屋署、房協、漁護署、產業署、資助機構等也推行外判。退休官員下海開辦或加入中介公司賺取中間剝削利潤，勞資關係被結構性地加大對立和不斷惡化，才導致最低工資的立法。陳方安生成功完成英國人撤退但未及做的惡化階級關係和離間人心。試問打工仔豈有幸福感？自然覺得今不如昔，豈不戀殖？

再者，最令人極度失望和遺憾的是，愛國陣營的政黨組織和議員們竟懵然不知，還甘之如飴，才不斷加大加深戀殖情意結。不要埋怨資本家了。