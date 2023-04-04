筆下風雲：迷信英國治安好

本港一位過氣女歌手近日到英國倫敦訪友，自爆某日晨早6時許遭3個黑衣人搶走手機，當時她正在漆黑一片、空無一人的街道晨跑，坦言過程驚心動魄，嚇到喊出來。故事並不令人意外，唯一令人意外的是，竟然有人以為，英國安全到足以讓一個黃種女子單獨摸黑街跑也不成問題。

去年本港罪案數字上升，破案率卻下跌，早已為人詬病，詎料低處未算低，相較英國，香港治安已算好。數字最能說明問題，資料庫網站Numbeo公布2023年全球安全/犯罪指數排名，在全球142個國家及地區之中，香港安全指數排名第6，較去年上升一位；而最安全的首3名則分別是卡塔爾、阿聯酋和台灣。英國呢？安全指數排名全球77，罪案指數則排名65，兩項成績都遠遜香港。如果以城市為單位，歐洲治安最差的10個城市之中，英國佔了4個，普雷斯頓及巴拉福特包辦第1及第2位，倫敦也僅排21，同樣被評為犯罪水平高的城市。

這名傻不楞登的港女，人在異地竟然夠膽隻身摸黑上街，真係唔識死字點寫，只被人搶手機已算不幸中的大幸，若然時運低，被人「溶咗」也不是不可能。事實上，除了香港黃人迷信英國乜都好，「又自由又民主又安全」，「在英國做乞兒也好過留在香港」，全世界沒有多少人會認同這種想法。相反，英國通脹驚人、失業率高企、經濟低迷，罷工已成常態。一個經濟愈不穩定的社會，治安亦會成正比地愈來愈差，英國安全排名低、罪案指數高，何足為奇。

更不必說，英國政府為了節省開支，自2010年起關閉逾600間警局，網上更不乏教導港人初來乍到的「自保守則」，其中一條正是走路別滑手機。香港黃人是時候醒一醒了。