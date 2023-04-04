龍吟虎嘯：對俄烏戰美國有兩怕

俄烏戰的直接交戰國是俄羅斯和烏克蘭，間接參與方是美國、歐盟和北約，他們在軍事、經濟和國際壓力上支持烏克蘭，打擊俄羅斯，還有遍布世界的美國盟友參與美國西方制裁俄羅斯。因此，俄羅斯在這場戰爭中處於相當劣勢，非常孤立，可謂「敵軍圍困萬千重」。

不過，因為在俄烏戰前，中國和俄羅斯就建立了不封頂的戰略合作關係，各方面都有深度合作，因此美國西方最害怕的是，在這場有可能「把全世界拖入」的戰爭中，北京會傾向軍事上支持俄羅斯。美國西方知道，如果中國支持俄羅斯，他們打敗俄羅斯的圖謀就絕對沒戲，要破這個局，照常理美國應該先對中俄實施分化，先拉攏中國不要支持俄羅斯，再各個擊破，然而拜登政府出邪招，一上來就嚇唬中國不得對俄軍援，不得供應「致命武器」，否則「要面對嚴重後果」。

美國如此玩邪的、玩混的，原因有三：一是俄烏戰開打之前，美國對中國的大國競爭已用各種制裁、脫鈎，打台灣牌、南海牌、香港牌，以武力威脅等手法威脅中國，中美關係相當緊張。這種環境下，美國知道用「說好話」讓中國不要援俄一定無效，因此乾脆不說。二是美國囂張，狂妄自大，認為自己有把握和中俄同時博弈而獲勝。三是美國清楚，當今形勢下的中俄不封頂戰略合作關係是牢不可破的，絕不受美國西方的挑撥和利益誘惑，因此不想碰壁，自討沒趣。

俄烏之戰發展到今天，美國不但害怕中國支持俄羅斯，也害怕中國當「和事老」，勸和促談，政治解決烏克蘭危機。這樣的「中國方案」一旦實施，美國就等於捱了掌摑，它那個根據美國利益為主導的霸權地位和唯我獨尊就會動搖。

要知道，這場俄烏之戰是美國暗中策劃、挑唆、布局、拱火澆油打起來的，現在打不下去了，美國打不贏了，要由「中國方案」收拾局面，老美這張老臉，那就丟盡也。