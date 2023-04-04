政情：5‧1爭勞權 工會：遊行未必首選

吳秋北

喺取消口罩令後，遊行亦「復常」，但附加咗唔同嘅「規矩」。以前亦有工會搞5‧1勞動節遊行，外界亦關注今年會唔會復辦。不過，身兼工聯會會長嘅議員吳秋北尋日話依家尚仲未決定係咪喺5‧1搞遊行，但強調遊行屬「考慮之列」，重申主要考慮嘅原因係能唔能夠有效表達意見。

吳秋北話爭取勞工權益上有「好多種」表達方式，例如可以同政府談判、請願，甚至開記招，「邊一種有效就用邊一種，唔係為咗5‧1所以要搞一個遊行咁簡單」。佢亦同意遊行風險係社會關注之一，話過去有人利用遊行進行暴力活動，所以會有所警惕。近日執法人員針對遊行採取多項限制，包括要求必須掛頸卡牌識別，被問到若面對同樣要求會唔會接受時，佢話工會過往舉辦遊行重視秩序，亦有安排糾察隊，但依家仍評估緊有關方法「行唔行得通」，會考慮執法部門意見。

同葉劉唱反調 撐填海北都並推 最近行政會議召集人葉劉淑儀公開話北部都會區同交椅洲填海兩個計劃同樣投入巨大，質疑現時政府財政狀況，未能同時推展兩項龐大發展計劃，建議喺資源有限情況下，先發展北部都會區。同樣係行會成員嘅吳秋北就話香港依家欠缺「好幾千公頃」嘅土地儲備，所以唔能夠因為有北部都會區，就唔進行交椅洲填海，而香港發展「好多時候係並行」，相信兩者發展「無太大衝突」，既然已制訂發展策略就要繼續推進。