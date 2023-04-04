政情：英撤邀請 李梓敬想飛日內瓦發聲

議員李梓敬（Dominic）同簡慧敏原本獲邀喺3月前往英國，出席由英國議會及英聯邦議會聯合會合辦的西敏寺研討會（Westminster Seminar），點知對方喺冇幾耐之後就撤回邀請。雖然冇得去英國，但一直希望「打國際線」嘅Dominic就話嚟緊會爭取親身去瑞士日內瓦嘅聯合國總部發言喎。

順便同非政府組織交流 話說聯合會英國分會之前就以「香港情況惡化」，撤回對香港立法機關嘅邀請，令Dominic嘅英國之旅「泡湯」。

唔知係咪因為唔忿氣，Dominic就聯同幾位議員搞咗場座談會，用英文向國際講解香港議會制度嘅今昔。佢仲話嚟緊會有新「搞作」，諗住繼續爭取同一班「意見領袖」對外發言，說好中國故事喎，而佢嘅目標就係再去聯合國。

Dominic話之前都有去過聯合國發言，但因為疫情關係都冇得親身發言，要靠線上形式。隨住疫情緩和，佢希望嚟緊可以親身飛去講嘢，唔單止去聯合國講嘢，Dominic話因為日內瓦係好多國際非政府組織嘅總部，所以想睇吓有冇機會同佢哋交流喎。