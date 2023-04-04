政情：港府訂KPI推創科 議員質疑做到有幾多

政府話要推動香港成為國際創科中心，但身兼中文大學工程學院副院長嘅議員黃錦輝就認為步伐唔係行得好快，又話政府訂定好多績效指標（KPI），講到天花龍鳳咁，但最重要係有幾多落到地，佢話議員要睇實同要鞭策政府達標。

黃錦輝日前出席另一議員鄧家彪嘅網上節目，鄧話唔少科研機構都覺香港嘅基礎研究好出色，但係就難落地同普及。黃錦輝話呢個問題政府都知嘅，而喺成立咗創新科技局後就已經好大轉變，但仍然係靠上游拉動政策，直至推出消費券，就令到搞創科嘅都可以賣到啲嘢出去，能夠下游拉動，到咗上屆政府就做咗規劃式改變，例如確定要發展生物科技、AI、金融同環保方向，再拆牆鬆綁，但因為「黑暴」而裹足不前，今屆政府就訂明大目標做國際創科中心，但佢覺得唔係行得好快，議員要鞭策吓政府。

黃錦輝話政府訂定咗大量嘅KPI，議員要睇住政府做到幾多KPI，政府講到點叻都得，講到天花龍鳳都好，議員都要睇實落地嘅有幾多。

最近坊間熱論聊天機械人ChatGPT，就連各間大學都對學生用ChatGPT有唔同睇法？黃錦輝話教育同商務議題唔一樣，ChatGPT突然咁火爆，咁多人傾，其實係因為有大孖沙入股投資，於是財經界就吹吹吹，吹到呢樣嘢好犀利，呢啲咁嘅動作喺商界經常發生，即係叫做吹噓，正如兩年前個個都吹元宇宙，其實依家已經淡化晒，所以要理解到呢啲係商業行為，當一啲新嘅嘢出嚟，啲人就製造幻想係咁吹，因為佢哋要做生意。

黃錦輝彈ChatGPT無感情 黃錦輝話ChatGPT對商界係有用，事關ChatGPT可以完成重複性文書工作，例如做年報，但是在情感表達上無法取代人類。鄧家彪問議員如果收市民投訴，程式能唔能夠回覆，黃錦輝就話都唔OK，因為回覆一定要有感情至得！佢冇咗呢嗰感情係唔得。

至於係咪會造成職位流失，佢認為呢啲工序確實會慢慢被取替，但新工種會嚟，所以年輕人要經常裝備好自己、學習好，唔可以經常翹住隻手，以為已經識呢樣嘢就算，唔使再去進步，因為世界係變緊，尤其係AI世界入邊，日新月異，除非係等住畀人淘汰。

黃錦輝