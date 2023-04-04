倒車突昏迷撞欄 七旬運油司機猝死

【本報訊】昨日中午近12時，一名姓陳（75歲）男工人駕駛5.5噸運油車，於青衣路近青尚路交界一油庫倒車時，撞倒一條鐵欄，油庫內的職員上前查看情況，惟赫見陳男暈倒車內，慌忙報案求助。

任職近40年拒言休 救援人員到場救出事主，將他送往仁濟醫院救治，惜已返魂乏術。該宗車禍碰撞輕微，調查人員不排除司機突然病發失去意識，導致貨車失控自炒，他亦失救死亡，目前正循陳男的病歷等調查事件成因。

據了解，陳男與妻子住在青衣長亨邨，一子一女已經成婚遷走。陳任職貨車司機前後近40年，儘管年屆七旬，至今仍拒絕言休，每逢上班日子，他便會朝9晚6到涉事油庫載貨運貨，工作月入萬餘元，足夠兩夫婦生活所需。陳的兒子表示，近日未見父親有異樣，惟昨日其跟車工人抱恙請假，他需獨自出車工作，意想不到會命喪職場。

陳子看過現場的閉路電視片段，見到父親當時駕駛貨車工作，並跟從工友指示倒車，期間車輛突然停下，未幾便緩緩溜後，懷疑他先陷入昏迷，導致車輛在無人駕駛下發生車禍。他續指，救援人員趕到現場時，父親已無呼吸心跳，惟其死因要待法醫檢驗。