妒忌心作祟 虐兩寵物犬 勞工督察囚3周

指女友「對啲狗好過對我」 櫈腳打頭大力踢 任職勞工處勞工督察的一名男子，在與女友拍拖數月之後，竟然為女友兩隻寵物犬打翻醋罈，妒忌女友「對啲狗好過對我」，而拿兩隻狗當出氣袋，趁女友不在家時7次傷害牠們，包括以櫈腳打頭、大力踢犬隻身體及踩牠頭部等。女友知悉後與他分手，並將事件報案處理。這名醋漢上月在東區裁判法院承認一項殘酷對待動物罪，裁判官王證瑜押後至昨日判刑，結果決定判處被告監禁3星期。裁判官指本案的控罪及案情均嚴重，辯方曾要求判處社會服務令，但考慮到本案的情節後，認為判社服令不足以反應案情嚴重性，最終決定判監。

30歲被告羅家健承認於2022年7月21日至8月8日之間，在香港仔鴨脷洲大街某單位殘酷對待一隻金毛尋回犬和一隻混種狗，引致牠們受到不必要的痛楚。辯方昨求情時指裁判官提取的報告對被告評價正面，沒有案底的被告一直守法，犬隻亦無受嚴重傷害，希望毋須判監。但裁判官指被告持續傷害兩犬，使用的力度為普通力至大力，且有使用武器。被告亦違反了女友對他的信任，及在控罪期間重複犯案，故最終決定判處即時監禁。

女友翻看天眼片揭惡行 據案情披露，被告在2022年5月與涉案狗隻的女主人發展成情侶，他間中會到她在鴨脷洲的住所過夜，女友亦多配置一套鎖匙以便被告協助照顧她兩隻寵物犬。

同年8月8日，因其中一犬向被告異常地吠叫，女友起疑並翻看家中閉路電視片段，發現被告當日曾踢該犬頭部。女友繼而揭發被告於7月21日至8月8日之間，曾多次傷害兩犬，包括以櫈腳打頭部、踩牠們的頭、大力扯腳及踢頭等。

女友最終與被告分手並報案，而被告在被捕後則承認，因女友「對啲狗好過對我」，因而生妒意犯案。案件編號：ESCC 57/2023