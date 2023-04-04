虛報無案底 前藝人杜港判社服令

【本報訊】前藝人杜港去年申請地產代理營業員牌照時，虛報自己沒有犯罪紀錄，後來地產代理監管局與執法部門抽樣調查時被揭發申報失實，因而將他拘捕。他上月在東區裁判法院承認一項作出虛假陳述罪，裁判官王證瑜昨日在索取社會服務令報告後，決定跟從報告建議判杜80小時社會服務令。

現年41歲的被告杜港，過去曾使用藝名杜飛龍。他在2001年於無綫電視星藝映畫電影演員班畢業，同年加入無綫電視。他之後曾任職保險業務代表（經紀）及強積金中介人，但因被發現在未有強積金計劃成員授權下轉移款項、不當地使用計劃成員的個人資料、在文件冒簽計劃成員的簽名，及冒充計劃成員致電強積金受託人以獲取帳戶資料，而分別被保監局及積金局停牌至2024年7月。