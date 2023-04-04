中環槍擊案 巴漢控 串謀射擊 危駕

【本報訊】去年6月中環雲咸街發生逾10名南亞人持刀襲擊及開槍事件，就此事先後有至少27名懷疑涉案人士被拘捕。一名懷疑與開槍有關的巴基斯坦男子，最近被落案控以串謀蓄意射擊及危險駕駛兩罪，昨日被解往東區裁判法院作首次提訊。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至5月8日作提訊日，以待處理把案件交付高等法院的程序。被告無保釋申請，須還押候訊。

本案被告KHAN Mohammad Arfaan（中文名簡超凡、洗車工人）， 被控於2022年6月10日，在香港意圖使一些人士身體受嚴重傷害，而與KHAN Sumair Khan、AMANDIP Singh、WAQAR Mohammad、AMRIK KHAN、YAMIN及其他不知名人士串謀向上述人士射擊；及於同日由中環至昂船洲在道路上危險駕駛一輛私家車。

涉及本案的事件在去年6月10凌晨發生。當時一輛白色七人車沿雲咸街行駛，一輛私家車駛至它旁邊，車上跳出多名刀手向七人車猛砍。其後現場傳出槍聲，眾刀手隨即逃走。案件編號：ESCC 740/2023