涉瞞利益衝突 外洩試題予補習社 德信學校前校長郭超群今提堂

郭超群

【本報訊】廉政公署昨日落案起訴一名政府資助小學前校長公職人員行為失當，涉嫌隱瞞自己在一間補習社的財務利益。該名前校長及該補習社一名前董事另被控串謀觸犯公職人員行為失當，兩人涉嫌在學校舉行考試和測驗前，洩露機密考試和測驗題目予該補習社。案件今日在西九龍裁判法院提堂，待控方稍後申請將案件轉介區域法院。

被告郭超群（50歲）為德信學校前校長，被控一項公職人員行為失當；郭及彭詠嫺（46歲）為勤舍學習中心有限公司前董事兼股東，同被控一項串謀觸犯公職人員行為失當。

涉案補習社前董事亦被控 郭於2017年7月至2021年6月案發期間為德信學校校長，彭為勤舍學習中心其中一名董事兼股東。勤舍學習中心在德信學校附近經營一間補習社。郭涉嫌向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心的財務利益；郭及彭又涉嫌串謀使郭在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向勤舍學習中心洩露學校考試和測驗題目。

廉署調查顯示，郭在案發期間向德信學校提交4份年度利益衝突申報表，指自己及其直系親屬在與學校有公務往來的機構並沒有財務利益。調查又顯示，郭涉嫌於2017年6月向母親借取逾40萬元成立補習社，並於同年7月底將款項轉帳至彭的銀行戶口。而洩露予勤舍學習中心的德信學校機密資料，涉嫌包括小五及小六的考試和測驗題目。

據由教育局執行的中學學位分配辦法，中一統一派位取決於學生的派位組別，有關組別受學生在多個學科的校內成績影響。德信學校須向教育局提交小五第三學段及小六第一及第二學段的校內成績。廉署建議學校採用廉署編製的《學校管治與內部監控防貪錦囊》中的防貪措施，又指十分重視學校誠信管理，樂意向學校教職員提供誠信培訓。