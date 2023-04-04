逢查爆竊案順手牽羊 警隊賊仔偷 iPad 手鏈 頸鏈

【本報訊】警隊又出賊仔！上周五（3月31日）早上9時50分，上水金翠路38號一獨立屋發生爆竊案，當時屋內窗門被破壞，損失珠寶首飾、兩隻名錶、港元及外幣現鈔等貴重物品，總值約73萬元。案件交由大埔區調查部門跟進。據了解，65歲女戶主當日稍後再清點財物，發現另有一部iPad平板電腦不翼而飛，她於是利用手機應用程式遙距鎖機及追蹤定位，並向執法部門提供相關資料。

調查人員「按圖索驥」，得悉失物位於華明路一大廈，而該處亦是其中一名曾到案發現場查案的29歲男警員住所，惟因無法鎖定iPad準確位置，難以斷定兩者有關。至上周六上午約11時，執法部門再接獲該大廈的保安員報案，指在天井位置遺下一部可疑iPad，人員到場了解後，相信該iPad正是涉案失物。

涉盜竊案警員 不勝枚舉 人員緊接搜查該名男警的單位，再尋獲共值約兩萬元的一條手鏈和一條頸鏈，有人初時聲稱是準備送予家人的禮物，惟人員作深入追查後，懷疑相關首飾亦是該警員於去年12月11日處理另一宗爆竊案時盜取，原屬案中男事主的亡妻遺物。該名警員涉嫌「盜竊」被捕，現時已遭停職及扣留調查。

警隊醜事一蘿蘿，涉順手牽羊更是司空見慣。去年11月26日凌晨，一名31歲男子乘搭巴士時遺下一個背包，雖然他其後於天水圍天耀路一花槽尋回，惟背包內3張八達通卡及電子器材不翼而飛，損失總值約2.7萬元。警方調查後，發現該些八達通卡在失竊後連日被盜用，至同月29日拘捕一名26歲男警，起回部分失物。被捕人士被起訴5項「盜竊」罪。

去年11月4日，一名姓吳（30歲）休班女警被指在荃灣灣景廣場「AEON」偷走價值780元的凍肉。她去年12月28日被控一項「盜竊」罪。