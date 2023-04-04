警巴切線 撞施永青座駕

「道路炸彈」又發功 涉警隊車禍兩月6宗 警隊車禍每月幾宗，出事地點遍布港九新界，無論往來途人、私家車、電單車或公共交通工具均曾經遭殃，警車「道路炸彈」不定時發功，最新一宗輪到名人身受其害！一輛警隊戰術巴士，前晚懷疑在何文田切線時撞上一輛平治房車，導致後車失控「打白鴿轉」；適時，尾隨一輛私家車亦收掣不及，追尾撼撞戰術巴士。捲入意外的車輛損毀程度不一，其中平治房車據報為中原集團主席施永青的座駕，事發時由妻子駕駛及接載他同行，所幸車禍並無造成任何傷亡。

消息指，闖禍的警隊戰術巴士隸屬機動部隊，當時隊員剛在港島完成執勤，正「趕收工」準備返回石硤尾行動基地。前晚10時許，該警車循公主道快線往沙田方向行駛，至近愛護動物協會對開切入中線，並與沿線前行的平治房車相撞，平治房車失控打轉，車頭逆向停在快線；另方面，後方一藍色私家車緊隨而來，司機欲避已遲，亦撞向警車車尾。

施妻駕駛 被撞至打白鴿轉 事故中，涉事警車撼爛車頭，平治右邊車身亦嚴重受損，車頭泵把飛脫，而藍色私家車則損毀輕微，路面散落各車零件及碎片，幸而無人受傷。交通警到場了解事件，3車司機均通過酒精呼氣測試，當中姓何（42歲）私家車司機最早獲准放行，自行驅車離開。據了解，涉事平治房車是施永青的座駕，當時他是乘客，並由姓陳（68歲）妻子駕車，他們事後戴上口罩，留在現場配合警員查問。警方目前仍在調查車禍成因。

施永青回應事件，指當時坐司機位隔鄰，雖然座駕曾「打白鴿轉」，但為時好短；被問及事件中是否警車出錯，他表示自己並非駕駛者，不適宜作出評論，亦不作出任何指控。

近年外界不斷有聲音質疑警隊訓練不足，其中駕駛技術亦經常被人詬病，連同今次車禍，警隊單在過去兩個月便發生6宗車禍，平均每10日便有「新搞作」。3月26日凌晨，一輛警車沿告士打道駛往跑馬地及香港仔一條分隔車路時，疑入彎時失控剷壆，撼毀鐵欄、路牌及3條石柱；同日事隔約6小時，另一輛警車沿葵涌葵盛圍往荃灣方向落斜，同樣失事直插路中石壆；3月5日，一輛警車駛經西營盤干諾道西，與一輛沿東邊街駛出的私家車相撞，造成兩車分別車頭及車身受損。

2月8日，銅鑼灣有警車經高士威道駛至摩頓台橋底，懷疑在掉頭或切線時撞上電車，意外中無人受傷；2月2日，一名交通警駕駛電單車，由荃灣關門口街轉入青山公路之際，懷疑跣胎自炒翻車，其人安然無恙，惟因現場鄰近新界南總區警察總部，車禍被指「門前失威」，成為網民笑柄。

施永青 平治泵把飛脫。（梁國雄攝）