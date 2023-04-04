安達臣道塌天秤案 3人遭票控8罪 6‧30再訊

是次3名被告分別是郭俊聰（33歲）、黎浩賢（40歲）及潘志財（58歲），控罪指3人均為受僱於安達臣道石礦場R2-2號地盤的工業經營者，而潘志財亦為合資格檢驗員。郭被票控一罪、黎被票控兩罪、潘被票控5罪，郭早於去年11月底已被檢控，並於去年12月29日首次提堂，餘下兩人則於今年1月20日被檢控，並於昨日首次提堂。控方指本案涉及嚴重工業意外，日後或會合併處理3案，需待調查完成再處理，而且另一批傳票將於6月30日一同處理。裁判官最終批准案件押後再訊。

郭俊聰被控於2022年6月1日，無合理辯解而故意於工作時就起重機的底座支撐架焊接發出不符獲批設計的指示。黎浩賢被控於2022年7月23日及8月9日，沒有妥善為起重機底座支撐架熔焊焊縫進行外觀檢查，影響他人健康及安全採取合理的謹慎措施，以及確認熔焊焊縫的外觀檢查報告結果是可接受的；潘志財則被控於2022年7月27日無合理辯解而故意使一部起重機吊起一個重量大於起重機最大吊重能力的負荷物，沒有就影響他人的健康及安全採取合理的更新措施。潘另被控約於2022年7月27日在證明書上，虛假指明已在當日依照規定測試及徹底檢驗起重機、起重滑車及絞車等，及測試結果顯示該些物品的機械及安全負荷自動顯示器處於安全操作狀態。案件編號：KTS 26615/2022，KTS 1171-1177/2023