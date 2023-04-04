85%零售商長期缺人 勞團促釋放婦女勞動力

青黃不接 服務下降 痛失商機 訪港旅客人數隨通關日增，零售業漸復常，業界卻面臨招聘困難和人手不足，「有生意但無人手做」，未能把握復常商機和擴充，亦影響服務質素。有零售業界調查發現近85%受訪公司長期出現人手短缺，逾90%商戶支持輸入外勞。有商戶稱即使加薪亦沒人應徵；亦有商戶指前線銷售人員已青黃不接，短期難培訓人才，促引入外勞。

零售業界昨日發表《批發及零售業人手短缺及輸入勞工》問卷調查，訪問了800家批發零售商，發現有近85%受訪公司表示長期人手短缺、招聘困難，當中22.2%公司短缺20%至30%的人手；12.6%更短缺逾30%。

逾91%商戶支持輸入外勞 被問到支持輸入外勞與否，逾91%的受訪商戶表達支持，逾半數公司認為外勞比例應低於本地勞工，並認為外勞可在港工作兩年。

百貨連鎖店代表魏麗霞表示，集團前線持續有300名職位空缺，佔整體員工20%，其中近40間分店全日更只得一人當值，「店員去洗手間、食飯都要拉閘（休息）」，更有分店因人手不足而放棄續約經營。魏提到最近本地招聘已調升福利待遇10%至20%，卻乏人問津。

化妝品連鎖店代表陳郭詩慧亦指，前線銷售人才已經出現斷層、青黃不接，現時人手已缺乏15%，若加開新舖後，人手短缺比例會提高至25%。她稱前線銷售人員於疫下轉任文職工作，不願重操故業輪班輪休工作，中、短期內難以培訓足夠精英，需要輸入銷售人員，認為可參考其公司澳門僱員佔比，當地居民、外勞的比例為6比4，以紓緩本地人手壓力。

業界盼提升待遇吸新血 批發及零售界議員邵家輝則估計，業界空缺率達近20%，有約4萬個職位空缺。建議政府推出「輸入大灣區人力計劃」，容許獲批工作簽證來港的大灣區內地居民，即日往返本港工作及大灣區居住地，並以本地員工的薪金中位數聘請，保障本地員工薪金不受影響，以保證本地員工就業機會。

不過，勞工團體認為應先以其他方式吸引港人入行。香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，雖然零售業自稱已高薪請人，但最近工資中位數仍是多個行業中第二低，難追平其他行業。他認為零售業注重人與人溝通，內地文化與港有異，港人未必適應，又稱引入前線外勞似「打類固醇」，業界長遠仍需提升待遇，吸引新血入行，並且提供彈性工作安排，令婦女能兼顧家庭及工作；而港府亦應推動社區託管服務，釋放婦女勞動力。

旅客人數隨中港兩地通關而增加。 邵家輝