利得物業僱主報稅表已發出限時填報

稅務局提醒，納稅人及僱主一般須於相關報稅表的發出日期起一個月內填報，詳情可瀏覽稅務局網站，查閱有關填報報稅表的常見問題及答案。當局稱已逐步提升電子報稅功能，以推動稅務數碼化。而「稅務易」服務現新增容許個別人士用戶選擇使用政府「智方便」數碼服務作登入及簽署電子報稅表。

局方續稱，今年起所有法團及業務，無論總入息的金額多少及選用哪種報稅表提交方式，利得稅報稅表必須連同所有佐證文件一併提交。所有須與報稅表一併提交的相關補充表格及其他表格必須透過「稅務易」以電子方式提交。如納稅人不選擇以電子方式提交利得稅報稅表，則須列印及簽妥以電子方式提交補充表格及或其他表格的文本核對表，並將簽妥的核對表連同利得稅報稅表及佐證文件，以文本方式一併提交。稅務局提醒納稅人及僱主，如採用郵遞方式交付報稅表，須支付足額郵資，確保郵遞準時無誤。稅務局不會接收郵資不足的郵件。