受惠七欖遊客 蘭桂坊生意增兩成

【本報訊】一連3日的香港國際七人欖球賽已於前日煞科，入場人次較去年多約15%，餐飲、酒吧業於賽事效應下受惠。蘭桂坊協會總監張素媚表示，中環蘭桂坊附近的酒吧，過去周末的生意有至少20%升幅，以外國人佔多，整體生意亦比上屆七欖多近一倍。她預計本港稍後舉辦的大型盛事亦可受惠。

解除所有防疫措施下的首個七欖上周五起舉行，3日賽事共有逾7.5萬人次進場，較去年11月賽事的6.5萬人次增約15%。張素媚昨在電台節目表示，七欖於過去的周末明顯帶動了蘭桂坊的生意，不乏遊客穿着欖球球衣飲酒食飯，亦有內地客專程來感受氣氛。但她說盛況集中於首兩天賽事日，煞科日人流已稍為回落，沒想像中暢旺，相信是因為煞科日翌日是工作天，部分人無暇於七欖散場後再開派對。她又估計有市民會在復活節長假期前，請假再「自製長假」外遊，令周日生意稍微放緩。

相繼盛事亦可帶旺 張指現時蘭桂坊旅客以外國人佔大多數，可多達80%以上，由於上屆七欖於去年11月舉行，當時酒吧、餐廳仍要遵守防疫規例，遊客來港也有不少限制，現時已無相關措施。至於本港即將陸續舉行大型音樂會等節目，她認為蘭桂坊可受惠，因為可吸引更多海外及內地旅客來港。