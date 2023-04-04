月入中位數2.21萬觀塘區包尾

【本報訊】政府統計處昨日出版的《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，本港2022年住戶月入中位數為28,300元，較2021年27,500上升2.9%。中西區「蟬聯」最高收入地區，月入中位數高達42,300元，按年增300元（0.7%）；第二位為灣仔區，住戶月入中位數大升1,400元；西貢區（包括將軍澳）中位數淨增加2,800元，成為第三名達到4萬元的地區。觀塘區住戶月入中位數按年跌100元，是唯一錄跌幅的地區，中位數為22,100元，為中西區的52%，繼2020年再「包尾」為最低收入地區。

中西區最富有 4.23萬 根據政府統計處數字，2022年家庭住戶每月入息中位數為28,300元。18區當中，中西區繼續是最富有地區，月入中位數42,300元，按年上升300元；其次為灣仔區，月入中位數41,800元，上升1,400元或3.5%；西貢區月入中位數由37,200元增至40,000元，增加2,800元或7.5%。上述三區為18區中，住戶每月入息中位數達4萬元以上。

最貧窮地區是觀塘區，由「尾二」跌落「包尾」，月入中位數22,100元，按年減少100元，是各區中唯一收入減少的地區；前年最窮的深水埗升上「尾二」，月入中位數上升800元錄22,800元，增幅為3.6%。

在自住物業方面，全港擁有最高自置居所比率的地區依次是大埔區、西貢區及東區，分別有67.5%、66.7%及60.9%，排名與2021年一樣，「榜尾」依然是觀塘區31.1%，與前年的31.2%相若。