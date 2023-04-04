立會補選1宗廣告投訴成立

【本報訊】在去年進行的立法會補選，4名候選人當選，而當中議員黃錦輝和尚海龍被指漏報選舉廣告支持同意書。選舉管理委員會發表補選的報告書，指收到4宗有關選舉廣告的投訴，當中一宗已完成調查並作轉介，兩宗不成立，而選舉主任裁定一宗投訴成立，並向違規者發出警告信。至於無效選票則有10張。

報告書指張貼在社交網站的訊息是互動性質，變化快速和頻密，符合現行申報選舉廣告的規定，難度愈來愈大，令候選人容易遺漏上載廣告或支持同意書，因此有意見建議簡化程序；亦有意見建議放寬呈交資料的限制，減輕候選人負擔。選管會通盤考慮，與時並進，繼續改良安排，切合各方需要。

電子點票或廣泛採用 對於補選採用電子點票，報告書表明對點票安排感到滿意，但仍然會繼續優化各項點票的安排，正如選舉管理委員會於《2021年立法會換屆選舉報告書》中已建議選舉事務處積極研究及跟進在登記選民較多的功能界別使用電子點票，以期能在下屆立法會換屆選舉中使用，在今次選舉後，選舉事務處將會積極探討更廣泛採用電子點票於其他選舉的可行性。