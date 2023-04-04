19歲仔認中大非法集結還押候判

【本報訊】兩名青年於2020年11月19日在中文大學校園內參與遊行，期間有遊行人士高舉港獨旗幟及叫口號，兩人被捕後原被控串謀發表煽動文字罪，後來改控非法集結罪。一人於去年11月被判入教導所。另一名職訓局學生當時亦表明擬認罪，但希望畢業後才處理，獲法庭批准，延至昨天在區域法院答辯。他昨認罪後，被下令還押至4月20日判刑，期間索取更生中心等報告。

叫港獨口號 保安檢橫額

昨日認罪的被告沈嘉瀚（19歲、職訓局學生），與去年被判入教導所的同案被告唐綽謙（21歲、無業）同被控於2020年11月19日，在香港中文大學與其他人參與非法集結。案情指，香港中文大學因應疫情，安排2019年至2020年度畢業禮以網上廣播形式進行。有人之後呼籲到中大示威遊行，而中大校方和執法部門都沒有收到通知。2020年11月19日，示威者遊行上山，期間有人叫「香港人建國」、「香港獨立、唯一出路」等口號，亦有人唱《願榮光歸香港》。同日下午2時許，示威者陸續散去，保安在現場拾獲多幅橫額及寫有「稜角分明 毋負期許」的牌。兩名被告則在事後先後被捕。案件編號：DCCC 353/2022