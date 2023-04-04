油麻地暴動案 2人認罪4人受審

【本報訊】2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，213人被捕。昨日區域法院有兩宗涉及當時在油麻地區發生的暴動案件聆訊。其中一案6名被告昨日開審，但有其中兩人決定認罪，餘下4人繼續審訊。另一案的9名被告則早前受審，昨日被法官裁定全部罪成。

首案6名被告依次是梁少明、謝健樂、黃家榮、張創發、郭傑超及劉思彤（20至45歲）。控罪指他們於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。梁少明另被控同日管有一支雷射筆。郭傑超及劉思彤昨認罪，押後至5月11日求情，其餘4人則不認罪受審。認罪被告承認的案情指，當日示威者在案發地點一帶集結示威，大部分示威者衣衫全黑，他們利用雨傘等物品築起陣地與警方對峙，向執法人員投擲雜物及至少251枚汽油彈，及用雷射筆照射。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕。警方當場截獲兩名認罪被告。

另一案9被告暴動罪成 另一宗案件的9名被告依次為雷曉天、梅晉豪、吳卓泓、吳悅橋、柯俊明、安俊彥、潘伊晴、戴卓欣、王智勇（20至25歲）。他們被控於2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。吳悅橋另被控一項管有物品意圖摧毀財產罪，指他於同日在彌敦道525號至543號一帶管有一罐噴漆。法官指他們當時除參與暴動外，並無合理理由在暴動現場出現，因此判他們暴動罪成，全部還押至5月16日聽取求情。

案件編號：DCCC 574/2021, DCCC 750/2020