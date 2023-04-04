啟德體育園 編外職位延任期 疫情為由不合理

受到疫情影響，啟德體育園延至本年底竣工，2025年上半年才可進行初段營運期，為項目而設的兩個首長級編外職位也需要進一步延期，加上屬下的非首長級公務員輔助，預計每年開支達4,000萬元。有議員質疑早於2021年政府向立法會申請時已有疫情，為何仍以疫情為由延期；又指體育園項目重要，萬一出現「閃失」和「失誤」，兩個職位不是被「貶官」就是「殺頭」。

兩個編外職位分別為項目總監，任期延續至2025年6月30日，以繼續掌管體康科轄下的啟德體育園組及監督啟德體育園的工程項目；及首席助理秘書長，任期延續至2025年12月31日，以繼續掌管體康科轄下的體育及康樂部。

議員陸瀚民指啟德體育園項目非常重要，政府責任亦重大，因萬一體育園出現「閃失」和「失誤」，兩個編外職位不是被「貶官」就是「殺頭」，又詢問政府副場球場會否預先給市民開放。文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應指，因體育園主要是3個園地，有機會年底完成5,000人公眾體育場，室內運動場可能需要明年年中完成，而政府需要和啟德運動園商討，因為附近是工地，政府會考慮其環境及出入安全性，考慮是否適合予以公眾開放。

針對局方曾在2021年向立法會批准保留這兩個職位，並承諾在2023年12月31日前完成啟德體育園項目，議員蘇長榮直指承諾「顯然依家唔得」，又指政府以新冠疫情為由，但可見2021年時疫情也是處於嚴重時候，質疑為何會有此結果。他續指首席助理秘書長職位以過渡至營運階段為由，任期較項目總監長半年，質疑項目將有20多年的營運時間，半年又如何處理？

當局指早前申請未有做評估 楊潤雄解釋，疫情主要在2020年尾開始對全球製造業、原材料有影響，因此2021年申請時未有做相關評估，而最近也和製造、承辦商討論，因此有信心按照現時時間表完成。至於首席助理秘書長職位，會在半年時間考慮營運模式等，到時將視乎情況選擇是否轉為恒常位。

議員陳勇表明立法會對政府開位很敏感，而啟德體育園的工程很重要，寧願工程早點完成，也不要推遲。他指體育盛事若有問題影響很大，建議當局要假設有危機，情願做了的議案不用，留給其他政策局做「滅火器」，而工程的整體開支及預算盡可能不要再追加，否則獲通過的難度會更大。

陸瀚民