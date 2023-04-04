黃大仙過渡屋可悅居 下月19日截止申請

【本報訊】為輪候公屋人士減輕上樓前的住屋負擔，港府持續增加過渡性房屋供應。管理黃大仙祠的嗇色園昨日推出最新過渡屋項目「可悅居」，提供227個單位，單位面積由145至303平方呎不等。由於項目位處黃大仙市區，鄰近有大型商場及交通便利，料受市民歡迎。

共277伙 租金最平2500元 過渡性房屋「可悅居」由即日起接受申請，項目合共提供227個單位。其中一至二人單位有111個，面積約為145平方呎，租金由2,500至4,200元不等；而3至4人單位則有115個，面積約196平方呎，租金為5,000至5,800元；另設一個約303平方呎的無障礙單位，視乎入住人數，租金由2,500至5,800元不等。

嗇色園指出，相關項目位於黃大仙祠旁邊，步行到黃大仙港鐵站只需要3分鐘，鄰近龍翔道交通亦相當方便。項目附近的黃大仙中心的商店一應俱全，鄰近亦有該機構轄下的診所及中藥局。此外，每個入住的家庭，均獲善心人捐贈冷氣機及熱水爐，加上設有社工跟進居民需要，如提供社康活動及轉介服務等，並將安排中央義工團，定期舉辦活動，讓住客與鄰里建立連繫，守望相助，共同建立關愛的社區。

惟項目仍分為甲、乙兩類申請資格，有意申請者需要留意；而市民可即日起親到機構的總辦事處領取申請表格，或到其官方網站下載申請表格，截止日期為今年5月19日。