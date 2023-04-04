醫健：成視在人：息肉狀脈絡膜血管病變 亞洲人常見

濕性老年黃斑病變威脅長者視力，據統計，單是在香港公立醫院，每年已有約3,000宗新症。隨着人口老化，發病率更有上升趨勢。

有關病變會令患者的中央視野扭曲變形或缺損，是其中一種常見致盲的眼疾。令人擔憂的是，當中約有一半個案涉及難以處理的「息肉狀脈絡膜血管病變」（polypoidal choroidal vasculopathy, PCV），脈絡膜血管會呈息肉狀，息肉會出現滲漏，影響視力，一旦嚴重出血，視力更會急劇下降。

中央視野模糊缺損扭曲 過往的臨床研究指出，PCV較常在亞洲人身上出現，另外男性、膽固醇過高及吸煙均是風險因素。PCV的症狀和一般老年黃斑病變相似，患者會出現中央視野模糊、缺損，以及所見影像出現扭曲變形等。如有懷疑，應盡早求醫。

治療方案上，醫生一般會先為患者安排眼底血管造影檢查，經手部血管注入顯影劑，透過血液循環將顯影劑送到眼睛，從而確定眼內血管有否出現息肉狀的變化。假若患者確定患上PCV，就需要接受眼內抗血管內皮生長因子注射，以控制滲漏或出血，同時亦要配合光動力治療，令息肉進一步收縮。

由於這種病變有機會復發，因此患者需要定期接受眼科檢查。以上資訊僅供參考，如有任何疑問，請諮詢眼科專科醫生的意見。

奧比斯