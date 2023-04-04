港大10醫科生倡研含糖飲料稅

【本報訊】長期攝取過多糖分會嚴重影響健康，港大醫學院10名醫科生早前發起「少糖不腬」的減糖推動活動，教育市民糖分知識之餘，更建議政府實行更有效的減糖政策，包括提倡優化糖分標籤政策，以及研究落實含糖飲料稅的可行性。

港大醫學院引用世界衞生組織資料指，游離糖是指由生產商等在食品中添加的單糖和雙糖以及天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分，每人每日建議攝取量為不多於每日總攝取量一成。

標籤應列出每日攝取量百分比 以中等身材的成年人為例，其每日建議攝取量為不多於50克。儘管市民或多或少清楚游離糖有害健康，例如過量攝取會增加肥胖、二型糖尿病、心臟病及癌症等風險，惟現行營養標籤僅標示出含糖重量，卻未有提供相應分量換算出來的每日攝取量百分比，令消費者難以方便了解產品含糖量的高低。

港大醫學院綜合全球逾20篇相關文獻表示，有美國研究指出，強制性糖分標籤政策具成本效益，標籤上增加每日糖分攝取量百分比、健康警告字句，甚至以紅綠燈顏色識別糖分量等，均能減少大眾整體游離糖攝取量。同時，有分析指出，落實含糖飲料稅亦是可行措施，能提供誘因讓行業轉型，推出更多低糖高質產品，但承認政策牽連甚廣，需要更多時間統籌及諮詢業界，故建議政府及早磋商細節，以規劃內容及逐步推動政策。