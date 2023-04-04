調查：痛症惡化死忍 66%市民拒求診

疫下加劇困擾 肩頸膝手腕關節重災 痛症問題容易困擾大眾生活，而新冠疫情也加劇痛症問題。醫健組織「藥劑連線」早前進行問卷調查發現，不論疫情前後，受訪者最受困擾的痛症部分均為肩、頸、膝頭及手腕關節。三成多患者表示，疫情期間有感痛楚加劇，最多人認為與身體機能下降有關，其次為與無法做運動及出現長新冠症狀有關，反映疫情的影響性。但調查亦顯示，逾六成多受訪者未有就痛症去求醫。有醫生則呼籲患者勿「死忍」，應盡快求醫，以及使用處方消炎止痛貼和口服藥控制。

該組織指，雖然受訪者均受痛症所困，但高達66%人士未有求醫，其中近八成人認為自行處理已足夠；多數受訪者均表示最常選用外用消炎止痛貼或藥膏處理痛症；亦只有少數受訪者須每天服食止痛藥。而即使在表明痛症加劇、痛症評分達6分或以上的受訪者中，每天服食止痛藥處理痛症的人士亦僅約10%，反映受訪者或未有積極處理痛症問題。

市民欠缺止痛治療認知 另外，七成受訪者表示，最擔心口服非類固醇消炎止痛藥會出現抗藥性及依賴性，但藥劑師吳苑彤解釋，止痛藥並不會導致以上問題，市民有必要增加對止痛藥的認識，估計亦因此憂慮而影響受訪者選擇口服止痛藥紓緩痛症。除了口服藥，受訪者對止痛貼的認識亦不充足，七成半受訪者並不清楚止痛貼分為「需要處方」及「不需要處方」。吳解釋，本港止痛貼可分為需要處方的藥貼及毋須處方的藥貼，兩者有不同藥理作用及功效，惟受訪者對此並不認識，情況值得關注。

今年66歲的林女士約於兩至三年前，右膝出現劇痛，其後向普通科醫生求醫，被指屬關節炎，並獲處方消炎止痛藥。服藥後，林女士的痛症有所紓緩，但藥效過後，痛症又會重新出現，其後連左膝亦開始受痛症所困。痛症問題至今仍然反覆不定，近兩、三個月才稍為穩定。不過，由於害怕痛症發作，林女士不敢多作活動，亦會每天塗抹藥膏，希望減少痛症發作。對於痛症管理及止痛治療方法，她有意多作認識及了解，坦言對於不同藥物的種類及副作用並不清楚，亦不知道止痛貼可分為處方及非處方兩大類。在選擇痛症治療方面，為盡速紓緩痛症，她最重視治療的起效速度及效果，其次為安全性及副作用。

一線治療仍以藥物為先 藥劑連線認為，一線治療安排仍以藥物消炎止痛為先，除口服藥外，針對患處所需亦會處方消炎止痛貼，希望其直接到達患處的藥效能先有效控制炎症，改善患者的痛楚，另視乎患者需要，輔以針對性營養補充品。而待炎症控制穩定下來，就會安排針對患處而設計的物理治療，通過合適而持續的運動訓練，長遠改善痛症，推動患者中止痛症的惡性循環。